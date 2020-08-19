Шерифы на Харьковщине поймали подростков на краже спортивных велосипедов (ФОТО)

Обновленные участковые установили, что для того, чтобы скрыть преступление, подростки перекрасили краденные велосипеды, и бесцеремонно катались по улицам родного города.
17 августа к полицейским офицерам Малиновской объединенной территориальной общины обратилась местная жительница.
Девушка заявила, что 14 августа неизвестные похитили ее велосипед, который она оставила у салона красоты.
Для документирования факта преступления работники полиции вызвали на место следственно-оперативную группу Чугуевского отдела полиции.
В ходе проведенных мероприятий полицейские офицеры Малиновской ОТГ тот же день установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Ими оказались двое 15-летних жителей города Чугуева. Около 20:00 полицейские офицеры общины остановили ребят в родном городе, где они катались на угнанных велосипедах.
Как выяснилось, второй велосипед они похитили неделю назад возле магазина в поселке Введенка. Юноши успели покрасить транспортные средства в другой цвет, чтобы скрыть свой поступок.
Велосипеды изъяты и возвращены владельцам.
По данному факту следственным Чугуевского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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