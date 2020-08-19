19.08.2020 13:04

Купянский район: ликвидирован пожар в подвале нежилого дома (ФОТО)

18 августа в 23:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале нежилого дома по адресу: г. Купянск, поселок Ковшаровка, 1М.



://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно направили 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧНС.

На момент его прибытия огнем была охвачена пожаром куча мусора на площади 3 кв.м.

В 23:27 пожар был локализован, в 23:55 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.