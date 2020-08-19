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19.08.2020  13:04   

Купянский район: ликвидирован пожар в подвале нежилого дома (ФОТО)

18 августа в 23:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале нежилого дома по адресу: г. Купянск, поселок Ковшаровка, 1М.


://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно направили 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧНС. 

На момент его прибытия огнем была охвачена пожаром куча мусора на площади 3 кв.м.

В 23:27 пожар был локализован, в 23:55 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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