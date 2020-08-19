Купянский район: ликвидирован пожар в подвале нежилого дома (ФОТО)

18 августа в 23:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале нежилого дома по адресу: г. Купянск, поселок Ковшаровка, 1М.
К месту пожара немедленно направили 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧНС.
На момент его прибытия огнем была охвачена пожаром куча мусора на площади 3 кв.м.
В 23:27 пожар был локализован, в 23:55 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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