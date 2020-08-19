19.08.2020 12:45

В Харькове осудили дебошира, разбившего окно в неотложке и устроившего ночные ралли на квадроцикле

Злоумышленник разбил в городской больнице окно, а через два дня устроил гонки на квадроцикле у жилых домов, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.



://facebook.com

Установлено, что около 4:10 13 августа 2019 обвиняемый, находясь в помещении городской клинической больницы скорой и неотложной помощи громко выражался нецензурной бранью в адрес работников заведения, оторвал ручку от оконной рамы и разбил ручкой стеклопакет окна в кабинете политравмы. В связи с такими действиями работа кабинета была заблокирована на период с 4:00 до 7:45.

Кроме того, около 00:40 15 августа 2019 человек у дома №4 по улице Бассейной в Харькове "в течение длительного времени ездил по улице за рулем квадроцикла, от шума двигателя которого проснулись жители близлежащих домов". На требования одного из жителей прекратить хулиганские действия мужчина не отреагировал, зато взял в гараже молоток, подошел к потерпевшему и нанес последнему удар в плечо.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.