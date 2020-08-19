19.08.2020 12:34

Міськрада звернулася до правоохоронців з приводу ситуації навколо будівництва дороги через «Барабашово»

Харківська міська рада 19 серпня на сесії прийняла звернення до Офісу Президента України, прокуратури Харківської області, Головного управління Національної поліції у Харківській області, Управління СБУ в Харківській області і Територіального управління Державного бюро розслідувань.



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У документі депутати просять керівництво цих органів, в тому числі вищого рівня, втрутитися у ситуацію, яка склалася навколо земельних ділянок комунальної власності, на яких довгий час із порушенням вимог законодавства організовувалася діяльність торгового центру «Барабашово».



«Численні звернення до правоохоронних органів про протиправну діяльність ПАТ «Концерн АВЕК і Ко», а також перешкоджання законній діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб не отримали належного реагування», - зазначено у зверненні.



У документі сказано, що мова йде про будівництво дороги через ринок «Барабашово». Ця дорога, яка повинна з'єднати вул. Академіка Павлова з вул. Мойсеївською, була зарезервована у Генеральному плані Харкова ще у 1953 році. Ця ж дорога була внесена до Генеральних планів розвитку Харкова у 1986, 2004, 2013 і 2019 роках, і її будівництво дозволить значно поліпшити умови дорожнього руху на Салтівському житловому масиві.



Спеціально створене КП «Міський торговельний ринок» зайнялося облаштуванням території, куди повинні були переміститися підприємці, що працюють у межах території будівництва магістралі. Але 28 липня підприємство зіткнулося з фактичним рейдерським захопленням зазначеної земельної ділянки невстановленими особами.



«На момент прибуття земельна ділянка була обгороджена парканом, на її території була розставлена ​​техніка, а невідомі особи міцної статури в кількості 15-20 осіб фізично перешкодили представникам комунального підприємства виконати геодезичні та геологічні дослідження на території земельної ділянки. На виклик керівника КП працівники поліції належним чином не відреагували, жодних заходів щодо припинення незаконних дій групи невідомих осіб не вжили. Внаслідок співучасті працівників поліції самовільна зайнята невстановленими особами земельна ділянка не звільнена, а законному користувачеві так і не надано можливості реалізувати законні права на користування вказаною земельною ділянкою», - сказано у зверненні.



Така ж ситуація сталася 31 липня, коли вже понад 100 чоловіків міцної статури фізично не допустили представників комунального підприємства та техніку на територію земельної ділянки.



Депутати також нагадали, що після початку будівельних робіт у липні 2020 року на будівельному майданчику було скоєно підпал невідомими особами будівельної техніки, в результаті чого загорілися три вантажівки. Щодо цього правопорушення міськрада звернулася до органів Національної поліції, але й досьогодні жодних заходів реагування не вжито.



«Такі протиправні дії відбуваються за підтримки народного депутата України Фельдмана О. Б. (члена депутатської фракції політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» у Верховній Раді України) з використанням його депутатського мандата в особистих, корисливих цілях, з порушенням норм депутатської етики та всупереч правам та обов'язкам, визначеним ст. 8, 24 Закону України «Про статус народного депутата України», - зазначено в документі.



Зацікавленість нардепа у протидії будівництву дороги пояснюється тим, що на території будівництва магістралі зараз знаходяться торгові майданчики, побудовані концерном «АВЕК і Ко» без дозвільних документів і з порушенням будівельних норм і правил.



«Звертаємося із проханням взяти на контроль розгляд викладених у цьому зверненні питань і забезпечити скоординовану роботу правоохоронних органів під час проведення розслідування зазначених злочинів, забезпечити умови для реалізації територіальною громадою міста Харкова права на здійснення місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства», - сказано у зверненні.