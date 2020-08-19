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19.08.2020  12:21   

ДТП с кульбитом и перевертышем в тихом центре Харькова (ФОТО)

Харьковские патрульные составили административные материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Данилевского.


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 19 августа, около 8:00 патрульные получили информацию об аварии без травмированных на улице Данилевского, 6.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.16.11 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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