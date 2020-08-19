ДТП с кульбитом и перевертышем в тихом центре Харькова (ФОТО)

Харьковские патрульные составили административные материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Данилевского.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 19 августа, около 8:00 патрульные получили информацию об аварии без травмированных на улице Данилевского, 6.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.16.11 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
влажность:
давление:
ветер: