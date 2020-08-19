Валковский район: в результате выжигания сухой травы огнем уничтожена кровля хозяйственной постройки

18 августа в 14:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на частном дворе в поселке Мельниково Валковского района на ул. Мира, 44.
Горела кровля и чердак хозяйственной постройки на площади 40 кв.м. Как стало известно, данная пожар произошел из-за опрокидывания огня от горящей травы, которая горела на площади 500 кв.м.
К месту происшествия прибыло отделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже в 15:05 остановили его распространения. В 16:15 состоялась полная ликвидация этого пожара.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, а не провоцировать пожары в природных экосистемах!
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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