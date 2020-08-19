19.08.2020 11:55

Валковский район: в результате выжигания сухой травы огнем уничтожена кровля хозяйственной постройки

18 августа в 14:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на частном дворе в поселке Мельниково Валковского района на ул. Мира, 44.



://kh.dsns.gov.ua

Горела кровля и чердак хозяйственной постройки на площади 40 кв.м. Как стало известно, данная пожар произошел из-за опрокидывания огня от горящей травы, которая горела на площади 500 кв.м.

К месту происшествия прибыло отделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже в 15:05 остановили его распространения. В 16:15 состоялась полная ликвидация этого пожара.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, а не провоцировать пожары в природных экосистемах!