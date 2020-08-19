Главная Новости Криминал и происшествия На утро 19 августа в ряде районов Харькова загрязнение воздха достигло критического «оранжевого» уровня
19.08.2020  09:50   

На утро 19 августа в ряде районов Харькова загрязнение воздха достигло критического «оранжевого» уровня

Пироманы, сжигающие камыш, сухостой и мусор продолжают отравлять жинь харьковчанам.


://kh.dsns.gov.ua

18 августа на номер Служба спасения «101» поступило 20 сообщение о возгорании сухостоев в Харьковской области, общей площадью около 18 га.

Подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. 

Несколько часов, во время активных вечерних подпалов, воздух в ряде районов города был загрязнен до угрожающей фиолетовой отметки. Это значит прямая угроза жизни людям, страдающим легочными заболеваниями.

Особенно в период коронавирусного карантина.

По данным ежедневного мониторинга на утро среды

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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