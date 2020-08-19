19.08.2020 09:50

На утро 19 августа в ряде районов Харькова загрязнение воздха достигло критического «оранжевого» уровня

Пироманы, сжигающие камыш, сухостой и мусор продолжают отравлять жинь харьковчанам.



://kh.dsns.gov.ua

18 августа на номер Служба спасения «101» поступило 20 сообщение о возгорании сухостоев в Харьковской области, общей площадью около 18 га.

Подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Несколько часов, во время активных вечерних подпалов, воздух в ряде районов города был загрязнен до угрожающей фиолетовой отметки. Это значит прямая угроза жизни людям, страдающим легочными заболеваниями.

Особенно в период коронавирусного карантина.

По данным ежедневного мониторинга на утро среды