На утро 19 августа в ряде районов Харькова загрязнение воздха достигло критического «оранжевого» уровня

Пироманы, сжигающие камыш, сухостой и мусор продолжают отравлять жинь харьковчанам.
18 августа на номер Служба спасения «101» поступило 20 сообщение о возгорании сухостоев в Харьковской области, общей площадью около 18 га.
Подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.
Несколько часов, во время активных вечерних подпалов, воздух в ряде районов города был загрязнен до угрожающей фиолетовой отметки. Это значит прямая угроза жизни людям, страдающим легочными заболеваниями.
Особенно в период коронавирусного карантина.
По данным ежедневного мониторинга на утро среды
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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