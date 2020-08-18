18.08.2020 18:59

Обошли открытые торги: отменен тендер на 204 миллиона



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Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета Службы автомобильных дорог в Харьковской области и заключенного на его основании договора о предоставление услуг по ремонту автомобильной дороги на сумму 204 млн грн.

Прокурор области Александр Фильчаков сообщил, что в мае 2019 года между Службой автомобильных дорог в Харьковской области и одним из хозяйственных обществ по результатам процедуры публичных торгов заключен договор о предоставление услуг по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования на сумму почти 1 500 000 000 грн.

В ходе исполнения указанного договора тендерным комитетом Службы автодорог принято решение о проведении дополнительной закупки услуг по ремонту.

Была применена переговорная процедура и заключен с тем же хозобществом договор о выполнении работ на строительство автодороги на сумму 204 млн грн.

По мнение прокуратуры, распорядитель средств безосновательно применил переговорную процедуру, таким образом избежал проведения открытых торгов по закупке работ на строительство автодороги

Основанием для иска стали нарушения в деятельности тендерного комитета, установленные по результатам изучения материалов досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления должностным лицами Службы автодорог своим служебным положением.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу после истечение сроков на апелляционной обжалование.