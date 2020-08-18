Главная Новости Криминал и происшествия Обошли открытые торги: отменен тендер на 204 миллиона
18.08.2020  18:59   

Обошли открытые торги: отменен тендер на 204 миллиона


//facebook.com
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета Службы автомобильных дорог в Харьковской области и заключенного на его основании договора о предоставление услуг по ремонту автомобильной дороги на сумму 204 млн грн.
 
Прокурор области Александр Фильчаков сообщил, что в мае 2019 года между Службой автомобильных дорог в Харьковской области и одним из хозяйственных обществ по результатам процедуры публичных торгов заключен договор о предоставление услуг по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования на сумму почти 1 500 000 000 грн.
 
В ходе исполнения указанного договора тендерным комитетом Службы автодорог принято решение о проведении дополнительной закупки услуг по ремонту. 
 
Была применена переговорная процедура и заключен с тем же хозобществом договор о выполнении работ на строительство автодороги на сумму 204 млн грн.
 
По мнение прокуратуры, распорядитель средств безосновательно применил переговорную процедуру, таким образом избежал проведения открытых торгов по закупке работ на строительство автодороги
 
Основанием для иска стали нарушения в деятельности тендерного комитета, установленные по результатам изучения материалов досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления должностным лицами Службы автодорог своим служебным положением.
 
Решение суда первой инстанции вступит в законную силу после истечение сроков на апелляционной обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.08 Криминал и происшествия Убытки на 4 миллиона: чиновник предстанет перед судом 17.08 Криминал и происшествия Мешок на голову - и в машину: дерзкая банда лжеполицейских наживалась на наркозависимых (ФОТО, ВИДЕО) 14.08 Криминал и происшествия Растрата в 450 тысяч при строительстве: подрядчику сообщили о подозрении
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 