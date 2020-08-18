18.08.2020 17:59

Малыши отравились крысиным ядом: информация полиции

Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей под Харьковом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа 2020 года в 15:15.

При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банка с крысиным ядом, которую решили съесть.

Четверо жителей поселка Липцы в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Со слов врача, состояние детей удовлетворительное.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.