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18.08.2020  17:59   

Малыши отравились крысиным ядом: информация полиции

Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей под Харьковом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа 2020 года в 15:15.
 
При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банка с крысиным ядом, которую решили съесть.
 
Четверо жителей поселка Липцы в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. 
 
Со слов врача, состояние детей удовлетворительное.
 
Сейчас все обстоятельства устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дети отравились, яд, харьков
 
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