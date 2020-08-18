18.08.2020 17:44
Отрыл наркоту на глазах у копов: любителю травки светит до 3 лет (ФОТО)
Полицейские обнаружили наркотики у жителя Харьковщины.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время патрулирования в поселке Натальино Красноградского района внимание сотрудников полиции привлек парень, который откапывал в земле свертки.
Для документирования факта преступления полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Красноградского отдела полиции.
В ходе осмотра правоохранители обнаружили у молодого человека три пакета с метамфетамином.
Парень объяснил, что нарковещество приобрел для собственного употребления.
Пакеты с наркотическими средствами изъяты и направлены для проведения экспертного исследования.
Следственными отделом Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.