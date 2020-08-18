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18.08.2020  17:44   

Отрыл наркоту на глазах у копов: любителю травки светит до 3 лет (ФОТО)

Полицейские обнаружили наркотики у жителя Харьковщины.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время патрулирования в поселке Натальино Красноградского района внимание сотрудников полиции привлек парень, который откапывал в земле свертки. 
 
Для документирования факта преступления полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Красноградского отдела полиции.
 
В ходе осмотра правоохранители обнаружили у молодого человека три пакета с метамфетамином. 
 
Парень объяснил, что нарковещество приобрел для собственного употребления.
 
Пакеты с наркотическими средствами изъяты и направлены для проведения экспертного исследования.
 
Следственными отделом Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, закладки, харьков
 
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