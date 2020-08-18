18.08.2020 17:23

Убийца с югов отправится на север: преступник в розыске пойман в Харькове (ФОТО)

В Харькове полиция задержала гражданина Грузии, который находился в международном розыске.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 59-летний иностранец с июля 2020 года разыскивался по подозрению в убийстве.

Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как выяснилось, злоумышленник в 2015 году организовал заказное убийство гражданки 1980 года рождения.

Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступит с ним в интимные отношения и в дальнейшем - в брак.

Чтобы избежать наказания, задержанный некоторое время скрывался на территории Украины.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, согласно информации Интерпола, установили местонахождение иностранца и 18 августа 2020 года задержали его.

В настоящее время мужчина доставлен в Московский отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки.