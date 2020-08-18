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18.08.2020  17:23   

Убийца с югов отправится на север: преступник в розыске пойман в Харькове (ФОТО)

В Харькове полиция задержала гражданина Грузии, который находился в международном розыске.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 59-летний иностранец с июля 2020 года разыскивался по подозрению в убийстве.
 
Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.
 
Как выяснилось, злоумышленник в 2015 году организовал заказное убийство гражданки 1980 года рождения. 
 
Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступит с ним в интимные отношения и в дальнейшем - в брак.
 
Чтобы избежать наказания, задержанный некоторое время скрывался на территории Украины.
 
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, согласно информации Интерпола, установили местонахождение иностранца и 18 августа 2020 года задержали его.
 
В настоящее время мужчина доставлен в Московский отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, розыск, харьков, пойман преступник
 
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