18.08.2020 16:57

Убытки на 4 миллиона: чиновник предстанет перед судом

Обвинительный акт направлен в суд.



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По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительные акт в отношении старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции по факту злоупотребления полномочиями с целью получения Неправомерное выгоды, что повлекло тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины ).

Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что старший государственный исполнитель Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, злоупотребил своими полномочиями, при взыскании за нежилые помещения общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, которые находились в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и находились в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В дальнейшем Указанные помещения реализованы путем проведения электронных торгов в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью и физического лица, что противоречит нормам действующего законодательства, в частности Закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества».

Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 4 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.