Главная Новости Криминал и происшествия Убытки на 4 миллиона: чиновник предстанет перед судом
18.08.2020  16:57   

Убытки на 4 миллиона: чиновник предстанет перед судом

Обвинительный акт направлен в суд.


//facebook.com
По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительные акт в отношении старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции по факту злоупотребления полномочиями с целью получения Неправомерное выгоды, что повлекло тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины  ).
 
Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что старший государственный исполнитель Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, злоупотребил своими полномочиями, при  взыскании за нежилые помещения общей площадью свыше 5 тыс.  кв.  м, которые находились в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и находились в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. 
 
В дальнейшем Указанные помещения реализованы путем проведения электронных торгов в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью и физического лица, что противоречит нормам действующего законодательства, в частности Закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества».
 
Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 4 млн грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.08 Криминал и происшествия Обошли открытые торги: отменен тендер на 204 миллиона 17.08 Криминал и происшествия Мешок на голову - и в машину: дерзкая банда лжеполицейских наживалась на наркозависимых (ФОТО, ВИДЕО) 14.08 Криминал и происшествия Растрата в 450 тысяч при строительстве: подрядчику сообщили о подозрении
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 