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18.08.2020  15:51   

ДТП: микроавтобус помял иномарку на Салтовке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - авария.

Здесь, на Валентиновской, не смогли поделить дорогу два авто - легковушка и микроавтобус.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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