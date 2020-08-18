18.08.2020 13:57

Харьковские оперативники задержали мужчину, который пытался избежать наказания за совершение тяжкого преступления

22 мая 2014 злоумышленник в компании с двумя другими дружками нанес многочисленные телесные повреждения мужчине, от которых последний скончался в больнице.



://hk.npu.gov.ua

По приговору Коминтерновского местного районного суда Харькова, 7 мая 2018 21-летний мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы в виде 7 лет. Гражданин уклонился от отбывания наказания в период подачи апелляционной жалобы и в мае текущего года был объявлен в розыск Немышлянская отделом полиции.

Совместными усилиями сотрудники Управления уголовного розыска и отдела криминальной полиции Немышлянская отдела полиции ГУНП в Харьковской области 18 августа установили местонахождение 21-летнего жителя Харькова и задержали его.

В настоящее время мужчина доставлен в Немышлянский отдела полиции для приведения приговора Коминтерновского местного районного суда Харькова к исполнению.