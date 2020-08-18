Харьковские оперативники задержали мужчину, который пытался избежать наказания за совершение тяжкого преступления

22 мая 2014 злоумышленник в компании с двумя другими дружками нанес многочисленные телесные повреждения мужчине, от которых последний скончался в больнице.
По приговору Коминтерновского местного районного суда Харькова, 7 мая 2018 21-летний мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы в виде 7 лет. Гражданин уклонился от отбывания наказания в период подачи апелляционной жалобы и в мае текущего года был объявлен в розыск Немышлянская отделом полиции.
Совместными усилиями сотрудники Управления уголовного розыска и отдела криминальной полиции Немышлянская отдела полиции ГУНП в Харьковской области 18 августа установили местонахождение 21-летнего жителя Харькова и задержали его.
В настоящее время мужчина доставлен в Немышлянский отдела полиции для приведения приговора Коминтерновского местного районного суда Харькова к исполнению.
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Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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