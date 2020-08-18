18.08.2020 12:34

В Харькове сорвался суд над матерью, которая не вызвала медиков, что привело к смерти избитой дочери

Октябрьский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела по обвинению матери в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.



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После осуждения Октябрьским районным судом Харькова отчима умершей девочки за умышленное причинение смерти ребенку, продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении матери последней, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Согласно обвинительному акту, женщина не присутствовала при нанесении ее малолетний дочери телесных повреждений и не осознавала степень их тяжести. В связи с этим женщина не обратила внимания на состояние дочери и не вызывала медиков, а только дала ей лекарство от боли. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на следующий день. За злостное невыполнение матерью обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, ей предъявлено обвинение.

Очередное заседание не состоялось в связи с неявкой всех участников, в частности, защитника обвиняемого. Следующее рассмотрение дела назначено на 8 сентября.