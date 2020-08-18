18.08.2020 11:01

Полиция оперативно задержала 18-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии (ФОТО)

Пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.



://hk.npu.gov.ua

7 августа около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на окружной дороге по проспекту Московскому автомобиль на большой скорости сбил человека и скрылся с места аварии.

Полицейские установили, что транспортное средство допустил наезд на 21-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. По прибытию на место бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.

Во время проведения следственно-розыскных действий работники полиции выяснили, что наезд на пешехода был совершен автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 18-летнего водителя.

Парень признался в совершении преступления. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Также известно, что водитель был трезв.

Следователями следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 8 лет тюремного увьязнененя с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.