Полиция оперативно задержала 18-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии (ФОТО)

Пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
7 августа около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на окружной дороге по проспекту Московскому автомобиль на большой скорости сбил человека и скрылся с места аварии.
Полицейские установили, что транспортное средство допустил наезд на 21-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. По прибытию на место бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.
Во время проведения следственно-розыскных действий работники полиции выяснили, что наезд на пешехода был совершен автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 18-летнего водителя.
Парень признался в совершении преступления. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Также известно, что водитель был трезв.
Следователями следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 8 лет тюремного увьязнененя с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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