18.08.2020 10:25

Полиция задержала дуэт наркофермеров (ФОТО)

На приусадебном участке двое товарищей выращивали более 320 кустов конопли. Изъятое направлено на экспертное исследование.



://hk.npu.gov.ua

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, разоблачили 33 и 40-летних жителей города Шахтерск Донецкой области 17 августа работники районного отдела полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью в рамках проведения загальнопрофилактичнои операции.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.