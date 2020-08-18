Полиция задержала дуэт наркофермеров (ФОТО)

На приусадебном участке двое товарищей выращивали более 320 кустов конопли. Изъятое направлено на экспертное исследование.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, разоблачили 33 и 40-летних жителей города Шахтерск Донецкой области 17 августа работники районного отдела полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью в рамках проведения загальнопрофилактичнои операции.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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