18.08.2020 10:04

В пригороде Харькова загорелись брошенные домохозяйства (ФОТО)

Дергачевский район: ликвидировано возгорание в заброшенном доме и во дворе по соседству.



://kh.dsns.gov.ua

17 августа в 22:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в заброшенном доме по адресу: г.. Дергачи, ул. Гната Хоткевича, 54.

К месту пожара немедленно направлено 2 отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия горела кровля на площади 10 кв.м., а также мусора в соседнем таком же заброшенном доме на площади 10 кв.м.

В 23:26 пожар был локализован, в 1:17 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.