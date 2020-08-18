18.08.2020 09:43

В Харькове рецидивист сорвался с восьмого этажа, когда убегал от полиции

Тело 39-летнего харьковчанина обнаружили 17 августа во дворе многоэтажного дома по проспекту Победы.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:32 из службы «102». По адресу выехали руководство областного главка, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Установлено, что мужчина находился в гостях у своей знакомой — жительницы многоэтажки. В квартиру женщины по поручению следователя пришли сотрудники уголовного розыска одного из территориальных подразделений полиции, чтобы проверить возможную причастность мужчины к совершению преступления в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса (грабеж).

Хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских в дом и сообщила, что мужчина находится в квартире. Однако полицейские его в квартире не нашли.

«Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон восьмого этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Погибший — неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

На месте происшествия продолжается осмотр, устанавливаются свидетели происшествия, работают сотрудники харьковского управления внутренней безопасности.