17.08.2020 20:42

ДТП: водила сбил женщину с коляской

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют соцсети, сегодня в Песочине водила на Жигули сбил девушку с коляской на пешеходном переходе.

Со слов очевидцев, в коляске был новорожденный ребенок.

Коляска отлетела, но только легла на бок, ребенок не выпал, с ним все хорошо.

У девушки предположительно перелом таза.