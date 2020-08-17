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17.08.2020  20:42   

ДТП: водила сбил женщину с коляской

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как информируют соцсети, сегодня в Песочине водила на Жигули сбил девушку с коляской на пешеходном переходе.
 
Со слов очевидцев, в коляске был новорожденный ребенок.
 
Коляска отлетела, но только легла на бок, ребенок не выпал, с ним все хорошо.
 
У девушки предположительно перелом таза.
 
Водитель заявил, что завтыкал и не заметил.
 

Тэги:  дтп, сбил женщину с коляской, харьков
 
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