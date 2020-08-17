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17.08.2020  18:48   

Держали в рабстве семь человек: злоумышленник-организатор задержан (ФОТО)

Освобождены люди, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, установлено, что возглавлял нелегальное заведение 36-летний житель Днепропетровской области. 
 
С января 2020 года потерпевших незаконно удерживали в реабилитационном центре по улице Третья в Харькове, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства.
 
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъялы 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.
 
Руководитель центра зоадержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Ему грозит до 5 лет лишение свободы.  В настоящее время решается вопрос о сообщение ему  подозрение в совершении преступления.
 
Тэги:  рабство, захватили людей, харьков
 
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