17.08.2020 18:48

Держали в рабстве семь человек: злоумышленник-организатор задержан (ФОТО)

Освобождены люди, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, установлено, что возглавлял нелегальное заведение 36-летний житель Днепропетровской области.

С января 2020 года потерпевших незаконно удерживали в реабилитационном центре по улице Третья в Харькове, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъялы 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.

Руководитель центра зоадержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Ему грозит до 5 лет лишение свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему подозрение в совершении преступления.