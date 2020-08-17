Держали в рабстве семь человек: злоумышленник-организатор задержан (ФОТО)

Освобождены люди, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажность:
давление:
ветер: