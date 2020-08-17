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17.08.2020  17:41   

Внимание! Ушел на родник и пропал дедушка (ФОТО)

Разыскивается 78-летний Леонид Медяник.


//facebook.com
В соцсети появилось обращение за помощью в поиске пожилого мужчины.
 
"Пропал Медяник Леонид Васильевич,1942 г.р. 
 
Ушёл на родник в районе Вяловского водохранилища 16.08.
 
Одет в бежевый свитер,шорты,носки и резиновые шлёпанцы.
 
Просьба обращаться по тел: 099-305-9494; 097-963-00-03".
 
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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