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17.08.2020  17:19   

Мешок на голову - и в машину: дерзкая банда лжеполицейских наживалась на наркозависимых (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачена шайка псевдополицейских, работавшая на криминального «авторитета».


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце 2019 года оперативники Харьковского управления ДВБ НПУ получили информацию о деятельности на территории города Харькова группы лиц, которая совершал преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.
 
В частности, группа неизвестных поздно вечером в лесопарковой зоне города остановила 33-летнего наркозависимого мужчину.
 
Представляясь полицейскими, они начали требовать две тысячи долларов США, угрожая «привлечением к уголовное ответственности» за хранение наркотических средств.
 
Выяснив, что таких средств нет при мужчине, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам. 
 
Перевести нужную сумму псевдополицейским пообещал брат харьковчанина. 
 
После чего на пленнику надели мешок, посадили в автомобиль и увезли в гаражного помещения.  Там его удерживали до следующего утра, пока не получили деньги.
 
В похожей ситуации оказался еще один наркозависимый.  За свое освобождение 32-летний житель Харькова должен был уплатить пять тысяч долларов США. 
 
Иначе «сотрудники полиции» угрожали отправить его за решетку.  Однако, необходимой суммы человек не имел.  Поэтому его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального «авторитета» по кличке «Борода», на которого работала группа злоумышленников.
 
Родственникам пленника пообещали предоставить нужных 100000 гривен в обмен на передачу в собственность квартиры.  Когда же мать наркозависимого отказалась от сделки, заговорщики предложили подписать договор займа вышеупомянутой суммы.  Долг нужно было вернуть за четыре дня.  Лишь после подписания соглашения пленного уволили.
 
Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.
 
По месту жительства фигурантов группы, в их автомобилях и гаражных помещениях проведены санкционированные обыски.
 
Во время мероприятий обнаружены и изъяты наркотика, оргтехника и мобильные телефоны. 
 
По адресу проживания криминального «авторитета» правоохранители также изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые «шишки» и «грибы», а также холодное, огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.
 
Вместе с тем освобожден из плена мужчина, которого незаконно удерживали и эксплуатировали участники преступной группировки.
 
В настоящее время пятерым участникам преступной группировки сообщений в подозрение по ч.2 ст.189 (Вымогательство) уголовного кодекса Украины.  Готовится вручения им подозрения по ст.  146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст.  353 (Самовольное присвоение властных полномочий) уголовного кодекса Украины.
 
58-летнему мужчине, криминальному «авторитету», сообщено о подозрение по ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение щодо человека) УК Украины. 
 
Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  заложники, мошенничество, харьков, афера, бандитизм, разбой, вымогательство
 
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