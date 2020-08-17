17.08.2020 17:19

Мешок на голову - и в машину: дерзкая банда лжеполицейских наживалась на наркозависимых (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачена шайка псевдополицейских, работавшая на криминального «авторитета».



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце 2019 года оперативники Харьковского управления ДВБ НПУ получили информацию о деятельности на территории города Харькова группы лиц, которая совершал преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.

В частности, группа неизвестных поздно вечером в лесопарковой зоне города остановила 33-летнего наркозависимого мужчину.

Представляясь полицейскими, они начали требовать две тысячи долларов США, угрожая «привлечением к уголовное ответственности» за хранение наркотических средств.

Выяснив, что таких средств нет при мужчине, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам.

Перевести нужную сумму псевдополицейским пообещал брат харьковчанина.

После чего на пленнику надели мешок, посадили в автомобиль и увезли в гаражного помещения. Там его удерживали до следующего утра, пока не получили деньги.

В похожей ситуации оказался еще один наркозависимый. За свое освобождение 32-летний житель Харькова должен был уплатить пять тысяч долларов США.

Иначе «сотрудники полиции» угрожали отправить его за решетку. Однако, необходимой суммы человек не имел. Поэтому его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального «авторитета» по кличке «Борода», на которого работала группа злоумышленников.

Родственникам пленника пообещали предоставить нужных 100000 гривен в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать наркозависимого отказалась от сделки, заговорщики предложили подписать договор займа вышеупомянутой суммы. Долг нужно было вернуть за четыре дня. Лишь после подписания соглашения пленного уволили.

Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

По месту жительства фигурантов группы, в их автомобилях и гаражных помещениях проведены санкционированные обыски.

Во время мероприятий обнаружены и изъяты наркотика, оргтехника и мобильные телефоны.

По адресу проживания криминального «авторитета» правоохранители также изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые «шишки» и «грибы», а также холодное, огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.

Вместе с тем освобожден из плена мужчина, которого незаконно удерживали и эксплуатировали участники преступной группировки.

В настоящее время пятерым участникам преступной группировки сообщений в подозрение по ч.2 ст.189 (Вымогательство) уголовного кодекса Украины. Готовится вручения им подозрения по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) уголовного кодекса Украины.

58-летнему мужчине, криминальному «авторитету», сообщено о подозрение по ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение щодо человека) УК Украины.

Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.