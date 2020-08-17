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17.08.2020  16:14   

ДТП: на трассе перевернулась фура, оборвав провода (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как информирует Телегоамм-каналВеха, в Пересечном - авария.
 
Фура не вписалась в поворот и перевернулась.
 
Поппутно грузовик оборвал провода.
 
Подробностей аварии пока нет. 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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