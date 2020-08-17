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17.08.2020  15:19   

ДТП: под колесами авто погиб дедушка-велосипедист (ФОТО)

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 70-летнего велосипедиста. 
 
От полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
 
Авария произошла 16 августа 2020 года около 15:00 по улице Дружбы поселке Слободской Змиевского района.
 
Предварительно установлено, что водитель велосипеда при осуществления левого поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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