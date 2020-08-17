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17.08.2020  14:59   

Смертельный полет в бункер: информация полиции о гибели мужчины

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в поселке Кутузовка Харьковского района поступила в полицию 16 августа 2020 года в 14:50.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
 
Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном.
 
От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.
 
Стражами порядка проводится проверка обстоятельств несчастного случая, произошедшего  
 
Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
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