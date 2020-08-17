17.08.2020 14:39

Внимание! Пропала женщина (ФОТО)

Полиция разыскивает Анну Скиртенко.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, Шевченковским райотделом разыскивается харьковчанка Анны Скиртенко, 1974 года рождения.

Женщина ушла из дома 16 августа 2020 года около 9:30 и не вернулась.

На телефонные звонки не отвечает. Может находиться в депрессивном состоянии.

Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, светлые глаза, короткие кудрявые русые волосы, на которых может быть красная заколка.

Была одета в черные брюки, фиолетовую водолазку, фиолетовую вязаную безрукавку, обута в кроссовки серого цвета.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 067 484 61 28 или 102