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17.08.2020  14:39   

Внимание! Пропала женщина (ФОТО)

Полиция разыскивает Анну Скиртенко.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Шевченковским райотделом разыскивается харьковчанка Анны Скиртенко, 1974 года рождения. 
 
Женщина ушла из дома 16 августа 2020 года около 9:30 и не вернулась. 
 
На телефонные звонки не отвечает.  Может находиться в депрессивном состоянии.
 
Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, светлые глаза, короткие кудрявые русые волосы, на которых может быть красная заколка.
 
Была одета в черные брюки, фиолетовую водолазку, фиолетовую вязаную безрукавку, обута в кроссовки серого цвета.
 
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 067 484 61 28 или 102
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, депрессия
 
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