Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая поездка: задержан мужчина, ранивший ножом в шею таксиста (ФОТО)
17.08.2020  14:18   

Кровавая поездка: задержан мужчина, ранивший ножом в шею таксиста (ФОТО)

Копы установили и поймали злоумышленника.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУНацполиции, правоохранители установили злоумышленника, ранившгего ножом таксиста.
 
Правонарушителем оказался 37-летний знакомый потерпевшего.
 
Как сообщалось ранее, 15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. 
 
Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.  Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
 
По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.
 
Полицейские провели осмотр транспортного средства пострадавшего, опросили свидетелей и установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым.  Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил раскладным ножом в область шеи потерпевшего.  Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст.  15, ч. 1 ст.  115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Решается вопрос о избрании меры пресечения правонарушителей.  Ему грозит до 15 лет заключения.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, напаление, ударил ножом
 
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