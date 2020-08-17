17.08.2020 14:18

Кровавая поездка: задержан мужчина, ранивший ножом в шею таксиста (ФОТО)

Копы установили и поймали злоумышленника.



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Как сообщает ГУНацполиции, правоохранители установили злоумышленника, ранившгего ножом таксиста.

Правонарушителем оказался 37-летний знакомый потерпевшего.

Как сообщалось ранее, 15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи.

Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

Полицейские провели осмотр транспортного средства пострадавшего, опросили свидетелей и установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил раскладным ножом в область шеи потерпевшего. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о избрании меры пресечения правонарушителей. Ему грозит до 15 лет заключения.