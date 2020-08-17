Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели оказали помощь дедушке, который упал в смотровую яму гаража
17.08.2020  11:33   

Спасатели оказали помощь дедушке, который упал в смотровую яму гаража

16 августа в 10:23 на номер «101» позвонил местный житель поселка Донец Балаклейского района и сообщил, что пожилой мужчина упал в смотровую яму заброшенного автомобильного бокса в гаражном кооперативе «Факел».


://kh.dsns.gov.ua

Чтобы спасти дедушку, на место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех спасателей. 

По прибытию по указанному адресу сотрудники Службы спасения установили, что гражданин, 1932 года рождения находился в сознании и лежал в яме глубиной около 2,5 м.

Спасатели, используя спасательные веревки и пояса, зафиксировали мужчину и вытащили его на поверхность и передали медикам скорой. 

Пострадавшего осмотрели медработники и диагностировали у него ушиб правой ноги.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, яма, харьков, пострадавший
 
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