17.08.2020 11:33

Спасатели оказали помощь дедушке, который упал в смотровую яму гаража

16 августа в 10:23 на номер «101» позвонил местный житель поселка Донец Балаклейского района и сообщил, что пожилой мужчина упал в смотровую яму заброшенного автомобильного бокса в гаражном кооперативе «Факел».



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Чтобы спасти дедушку, на место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех спасателей.

По прибытию по указанному адресу сотрудники Службы спасения установили, что гражданин, 1932 года рождения находился в сознании и лежал в яме глубиной около 2,5 м.

Спасатели, используя спасательные веревки и пояса, зафиксировали мужчину и вытащили его на поверхность и передали медикам скорой.

Пострадавшего осмотрели медработники и диагностировали у него ушиб правой ноги.