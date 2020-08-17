Спасатели оказали помощь дедушке, который упал в смотровую яму гаража

16 августа в 10:23 на номер «101» позвонил местный житель поселка Донец Балаклейского района и сообщил, что пожилой мужчина упал в смотровую яму заброшенного автомобильного бокса в гаражном кооперативе «Факел».
Чтобы спасти дедушку, на место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех спасателей.
По прибытию по указанному адресу сотрудники Службы спасения установили, что гражданин, 1932 года рождения находился в сознании и лежал в яме глубиной около 2,5 м.
Спасатели, используя спасательные веревки и пояса, зафиксировали мужчину и вытащили его на поверхность и передали медикам скорой.
Пострадавшего осмотрели медработники и диагностировали у него ушиб правой ноги.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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