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17.08.2020  11:02   

На Харьковщине водитель легковушки задавил насмерть 71-летнего велосипедиста

Харьковской области врачи не смогли спасти жизнь участнику ДТП


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Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте Харьковской ОГА.

По сведениям оперативных служб, вчера, 16 августа, в пгт Слобожанское Змиевского района, на улице Дружбы, автомобиль VW Passat наехал на велосипедиста 1949 года роэжения. 

Велосипедист получил серьезные травмы.

По дороге в больницу пострадавший скончался в карете "скорой".

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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