Автолюбитель обжег руки, орудуя болгаркой в гаражах на ХТЗ

Индустриальный район: пара отделений пожарных потушили пожар легковушки в кооперативных гаражах.
16 августа в 11:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории гаражного кооператива «Восход», на ул. Северина Потоцкого, 45.
К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь легкового автомобиля «ВАЗ 2111», который стоял рядом с металлическим гаражом, а также сам гараж. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м.
Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 11:40, спасая 2 соседних гаража. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 12:38.
В результате пожара получил ожоги верхних конечностей мужчина, 1955 года рождения. По информации очевидцев пострадавший производил ремон с помощью болгарки.
Причина возникновения пожара выясняется.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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