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17.08.2020  10:30   

Автолюбитель обжег руки, орудуя болгаркой в гаражах на ХТЗ

Индустриальный район: пара отделений пожарных потушили пожар легковушки в кооперативных гаражах.


://hk.npu.gov.ua

16 августа в 11:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории гаражного кооператива «Восход», на ул. Северина Потоцкого, 45.

К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. 

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь легкового автомобиля «ВАЗ 2111», который стоял рядом с металлическим гаражом, а также сам гараж. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м. 

Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 11:40, спасая 2 соседних гаража. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 12:38.

В результате пожара получил ожоги верхних конечностей мужчина, 1955 года рождения. По информации очевидцев пострадавший производил ремон с помощью болгарки.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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