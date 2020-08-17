17.08.2020 08:48

Под Харьковом произошло массовое ДТП: Разбились четыре машины

Водитель легенды советского авопрома грубо нарушил привила на ремонтируенмом участке дороги.



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Авария произошла 16 августа в 17:50 на автомобильной дороге М 03 "Киев - Харьков - Довжанский" на участке трассы между поселком Рогань и Харьковом.

На этом участке трассы, которая разделена на две дороги, ведутся работы по перекладке верхнего слоя асфальта на дороге, ведущей в направлении Должанского. Следовательно, оба потока автомобилей сведены на одну дорогу, поэтому скорость движения снижена и ближе к Харькова наблюдаась тянучка.

Водитель автомобиля ВАЗ после подъема с Рогани в Харьков не успел затормозить и причиной ДТП. В аварию попали четыре автомобиля: ВАЗ, Шкода Кодиак, Ниссан Альмера и Toyota. Наибольшие механические повреждения получил автомобиль ВАЗ, я кем руководил человек среднего возраста.

В автомобиле ВАЗ ехала семья с несколькими детьми. Получил кто-то из них травмы, на данный момент не известно. Последней автомобиль через пару минут после столкновения самостоятельно покинула женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении.

Информация уточняется