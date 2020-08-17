Под Харьковом произошло массовое ДТП: Разбились четыре машины

Водитель легенды советского авопрома грубо нарушил привила на ремонтируенмом участке дороги.
Авария произошла 16 августа в 17:50 на автомобильной дороге М 03 "Киев - Харьков - Довжанский" на участке трассы между поселком Рогань и Харьковом.
На этом участке трассы, которая разделена на две дороги, ведутся работы по перекладке верхнего слоя асфальта на дороге, ведущей в направлении Должанского. Следовательно, оба потока автомобилей сведены на одну дорогу, поэтому скорость движения снижена и ближе к Харькова наблюдаась тянучка.
Водитель автомобиля ВАЗ после подъема с Рогани в Харьков не успел затормозить и причиной ДТП. В аварию попали четыре автомобиля: ВАЗ, Шкода Кодиак, Ниссан Альмера и Toyota. Наибольшие механические повреждения получил автомобиль ВАЗ, я кем руководил человек среднего возраста.
В автомобиле ВАЗ ехала семья с несколькими детьми. Получил кто-то из них травмы, на данный момент не известно. Последней автомобиль через пару минут после столкновения самостоятельно покинула женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении.
Информация уточняется
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажность:
давление:
ветер: