Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом произошло массовое ДТП: Разбились четыре машины
17.08.2020  08:48   

Под Харьковом произошло массовое ДТП: Разбились четыре машины

Водитель легенды советского авопрома грубо нарушил привила на ремонтируенмом участке дороги.


://facebook.com

Авария произошла 16 августа в 17:50 на автомобильной дороге М 03 "Киев - Харьков - Довжанский" на участке трассы между поселком Рогань и Харьковом.

На этом участке трассы, которая разделена на две дороги, ведутся работы по перекладке верхнего слоя асфальта на дороге, ведущей в направлении Должанского. Следовательно, оба потока автомобилей сведены на одну дорогу, поэтому скорость движения снижена и ближе к Харькова наблюдаась тянучка.

Водитель автомобиля ВАЗ после подъема с Рогани в Харьков не успел затормозить и причиной ДТП. В аварию попали четыре автомобиля: ВАЗ, Шкода Кодиак, Ниссан Альмера и Toyota. Наибольшие механические повреждения получил автомобиль ВАЗ, я кем руководил человек среднего возраста.

В автомобиле ВАЗ ехала семья с несколькими детьми. Получил кто-то из них травмы, на данный момент не известно. Последней автомобиль через пару минут после столкновения самостоятельно покинула женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении.

Информация уточняется

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Криминал и происшествия Дергачевский район: во время движения загорелся моторный отсек легковушки 15.08 Экономика и промышленность Ночной автоармагеддон на Барабашово - дтп с 7-ю авто 14.08 Криминал и происшествия ДТП: тройной паровозик во главе с цистерной (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 