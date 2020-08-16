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16.08.2020  14:41   

Вместо пару поддали жару и бани Харькове не стало

В Харькове из-за короткого замыкания загорелась баня - в результате пожара никто не пострадал.


://kh.dsns.gov.ua

15 августа в 13:16 поступило сообщение о пожаре в бане по улице Лазьковка-Лужок, 5б.

По данным ДСНС, на территории частного домовладения горела крыша бани. Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составила 30 кв. м.

В 14:00 пожар удалось локализовать, а в 14:36 ​​- окончательно ликвидировать.

В результате возгорания никто не пострадал. По словам спасателей, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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