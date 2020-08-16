Вместо пару поддали жару и бани Харькове не стало

В Харькове из-за короткого замыкания загорелась баня - в результате пожара никто не пострадал.
15 августа в 13:16 поступило сообщение о пожаре в бане по улице Лазьковка-Лужок, 5б.
По данным ДСНС, на территории частного домовладения горела крыша бани. Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составила 30 кв. м.
В 14:00 пожар удалось локализовать, а в 14:36 - окончательно ликвидировать.
В результате возгорания никто не пострадал. По словам спасателей, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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