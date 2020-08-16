Харьковчан предупредили об опасности

За прошедшие сутки 15 августа во Харьковской области произошло 18 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора - суммарная площадь горения составила более 6,5 га.
16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По сведениям ГСЧС, соответствующие данные буди предоставлены УкрГидрометцентом.
Подавляющее количество пожаров случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.
Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает гражданам: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период!
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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