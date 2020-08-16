16.08.2020 14:08

Харьковчан предупредили об опасности

За прошедшие сутки 15 августа во Харьковской области произошло 18 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора - суммарная площадь горения составила более 6,5 га.



://hk.npu.gov.ua

16-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По сведениям ГСЧС, соответствующие данные буди предоставлены УкрГидрометцентом.

Подавляющее количество пожаров случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает гражданам: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период!