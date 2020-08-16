Раненый в шею таксист сам приехал к врачам, залив дорогу от машины до приемного покоя кровью (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

По данным правоохранителей, пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 15 августа около 18:50.
В больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.
Информация зарегистрирована в Немышлянская отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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