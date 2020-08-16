16.08.2020 13:03

Раненый в шею таксист сам приехал к врачам, залив дорогу от машины до приемного покоя кровью (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

По данным правоохранителей, пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.



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Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 15 августа около 18:50.

В больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.

Правонарушителем оказался 37-летний знакомый потерпевшего.

По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.

Полицейские провели осмотр транспортного средства пострадавшего, опросили свидетелей и установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил раскладным ножом в область шеи потерпевшего. Вещественные доказательства изъяты.

Следственным начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.

По сведениям очевидцев у мужчины произошел конфликт со знакомым в районе Немышли и тот ударил ножом в горло, повредив артерию и задев ротовую полость. Также нанёс удары ножом в ногу. Пострадавший зажал рукой артерию, сел в свой автомобиль, доехал до больницы и зашёл в приемное отделение, истекая кровью. Сейчас он в реанимации без сознания. Личность нападавшего установлена, СОГ на месте, детали устанавливаются.

Информация зарегистрирована в Немышлянская отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.