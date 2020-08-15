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15.08.2020  19:22   

Харьковские полицейские нашли пожилого человека, который провел всю ночь в посадке

77-летний житель Золочевского района пошел домой и не вернулся.


://hk.npu.gov.ua

14 августа житель села Довжик Золочевского района ушел из дома и не вернулся.

По данным полиции, об этом сообщила его жена. 15 августа правоохранители разыскали пропавшего мужа. 77-летний местный житель заблудился и провел ночь в посадке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, лес, пенсионер, харьков, спасение
 
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