Харьковские полицейские нашли пожилого человека, который провел всю ночь в посадке

77-летний житель Золочевского района пошел домой и не вернулся.
14 августа житель села Довжик Золочевского района ушел из дома и не вернулся.
По данным полиции, об этом сообщила его жена. 15 августа правоохранители разыскали пропавшего мужа. 77-летний местный житель заблудился и провел ночь в посадке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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