15.08.2020 19:22

Харьковские полицейские нашли пожилого человека, который провел всю ночь в посадке

77-летний житель Золочевского района пошел домой и не вернулся.



://hk.npu.gov.ua

14 августа житель села Довжик Золочевского района ушел из дома и не вернулся.

По данным полиции, об этом сообщила его жена. 15 августа правоохранители разыскали пропавшего мужа. 77-летний местный житель заблудился и провел ночь в посадке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.