Харьковские полицейские в лесополосе на Основе наткнулись на центнер конопли (ФОТО)

Стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 50 000 гривен.
Обнаружили незаконный посев в лесополосе рядом с Основянский озером 14 августа полицейские Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Основянского отдела полиции в ходе отработки территории и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий. На площади около 300 м2 обнаружено 1618 растений конопли.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Изъятые наркосредств направлены на экспертное исследование. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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