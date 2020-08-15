15.08.2020 12:30

Харьковские полицейские в лесополосе на Основе наткнулись на центнер конопли (ФОТО)

Стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 50 000 гривен.



://hk.npu.gov.ua

Обнаружили незаконный посев в лесополосе рядом с Основянский озером 14 августа полицейские Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Основянского отдела полиции в ходе отработки территории и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий. На площади около 300 м2 обнаружено 1618 растений конопли.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые наркосредств направлены на экспертное исследование. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.