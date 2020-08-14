Главная Новости Криминал и происшествия Растрата в 450 тысяч при строительстве: подрядчику сообщили о подозрении
14.08.2020  17:23   

Растрата в 450 тысяч при строительстве: подрядчику сообщили о подозрении

Исполнитель работ завысил их стоимость при строительстве медицинской амбулатория.


//zik.ua
Как сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры области Татьяна Красински, в ходе досудебного расследования установлено, что между коммунальным некоммерческого предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда в закупке и выполнение работ по строительству амбулатории в Краснокутском районе Харьковской области.
 
Человек, ответственный за исполнение работ, злоупотребляя своим служебным положением, завысил стоимость строительства, внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ и предоставил его для подписания директору ООО. 
 
На основании указанного документа на счет компании-подрядчика заказчиком была перечислена оплата.
 
Действия подозреваемого нанесли ущерб коммунальному предприятию-заказчику убытков на сумму свыше 450 тыс.  грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  растрата, мошенничество, харьков, афера
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.08 Криминал и происшествия Растрата в 400 тысяч: информация прокуратуры (ФОТО) 09.07 Общество Школьную котельню под Харьковом переоснастили на бумаге на полтора миллиона гривен 25.06 Криминал и происшествия Бывший директор харьковского завода подозревается в 23-миллионной растрате
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 