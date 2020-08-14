14.08.2020 17:23

Растрата в 450 тысяч при строительстве: подрядчику сообщили о подозрении

Исполнитель работ завысил их стоимость при строительстве медицинской амбулатория.



//zik.ua

Как сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры области Татьяна Красински, в ходе досудебного расследования установлено, что между коммунальным некоммерческого предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда в закупке и выполнение работ по строительству амбулатории в Краснокутском районе Харьковской области.

Человек, ответственный за исполнение работ, злоупотребляя своим служебным положением, завысил стоимость строительства, внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ и предоставил его для подписания директору ООО.

На основании указанного документа на счет компании-подрядчика заказчиком была перечислена оплата.

Действия подозреваемого нанесли ущерб коммунальному предприятию-заказчику убытков на сумму свыше 450 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.