Море поддельного спирта и табака: изъято продукции на 3 миллиона (ФОТО)

Прокуратура ведет уголовное дело по факту использования поддельных марок акцизного налога.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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