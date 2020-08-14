14.08.2020 15:21

Море поддельного спирта и табака: изъято продукции на 3 миллиона (ФОТО)

Прокуратура ведет уголовное дело по факту использования поддельных марок акцизного налога.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, досудебным расследованием установлено, что группа лиц распространяет на территории г. Харькова контрафактную продукцию, используя поддельнык акцизные марки.

В ходе обысков, проведенных на территории г. Харькова, изъято более 3,5 тыс. л. спирта и 90 тыс. пачек сигарет с поддельным марками.

Приблизительная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет 3 млн грн.

Сейчас устанавливается, куда изъятый спирт поставлялся в дальнейшем и вероятные места реализации фальсифицированных алкогольных изделий.

Расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения и решается вопрос об уведомлении о подозрении.