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14.08.2020  15:35   

В сельсовете под Харьковом искали взрывчатку (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о минировании здания в Харьковской области.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о закладке взрывчатки в помещении учреждения по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступило в полицию 26 мая около 15:40.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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