В сельсовете под Харьковом искали взрывчатку (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о минировании здания в Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в помещении учреждения по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступило в полицию 26 мая около 15:40.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Специалисты обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
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