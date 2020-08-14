14.08.2020 15:35

В сельсовете под Харьковом искали взрывчатку (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о минировании здания в Харьковской области.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о закладке взрывчатки в помещении учреждения по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступило в полицию 26 мая около 15:40.



По адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.