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14.08.2020  14:57   

Триллер под Харьковом: ночной налет, погоня, засады и поимка бандитов (ФОТО)

Полицейские задержали разбойников, напавших на сельскохозяйственное предприятие.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, накануне сотрудники Управления уголовного розыска и других оперативных служб ГУНП в Харьковской области получили информацию о том, что группа лиц готовит разбойное нападение на агрофирму в селе Катериновка. 
 
Совместно с работниками Лозовского отдела полиции и полка полиции особого назначения оперативники разработали совместную операцию по задержанию правонарушителей.
 
14 августа 2020 года около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия.  Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект. 
 
Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника.  Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к админздания предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет.  Злоумышленники завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 000 гривен.
 
После совершения преступления злоумышленники сели в автомобиль и на большой скорости отправились в Харьков.  Работники уголовного розыска устроили несколько засад на территории Лозовского района и в Харькове, и примерно через 3:00 поймали злоумышленников в Московском районе города.
 
Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой.  Все пятеро ранее имели проблемы с законом.  Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения экспертного исследования.
 
Установлено, что указанные лица с ноября 2019 совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области и обоснованно подозреваются в совершении указанных преступлений.  Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушений на территории нашего региона и других областей Украины.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нападение, погоня, харьков, засада, бегство
 
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