14.08.2020 14:57

Триллер под Харьковом: ночной налет, погоня, засады и поимка бандитов (ФОТО)

Полицейские задержали разбойников, напавших на сельскохозяйственное предприятие.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, накануне сотрудники Управления уголовного розыска и других оперативных служб ГУНП в Харьковской области получили информацию о том, что группа лиц готовит разбойное нападение на агрофирму в селе Катериновка.

Совместно с работниками Лозовского отдела полиции и полка полиции особого назначения оперативники разработали совместную операцию по задержанию правонарушителей.

14 августа 2020 года около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект.

Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к админздания предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 000 гривен.

После совершения преступления злоумышленники сели в автомобиль и на большой скорости отправились в Харьков. Работники уголовного розыска устроили несколько засад на территории Лозовского района и в Харькове, и примерно через 3:00 поймали злоумышленников в Московском районе города.

Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом. Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения экспертного исследования.

Установлено, что указанные лица с ноября 2019 совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области и обоснованно подозреваются в совершении указанных преступлений. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушений на территории нашего региона и других областей Украины.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.