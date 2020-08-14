14.08.2020 13:34

Под Харьковом мужчина упал в 18-метровый колодец (ФОТО)

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в колодец.



// ГСЧС

14 августа в 08:44 спасателям поступило сообщение, что в поселке Коротич, на ул.Пушкина, мужчина упал в колодец глубиной 18 метров.



На помощь было направлено отделение спасателей 48-й пожарно-спасательной части из Люботина.



С помощью спасательной веревки мужчину спасли.

Пострадавшим оказался местный житель, 1962 года рождения. Его госпитализировали в харьковскую больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб левого бедра.