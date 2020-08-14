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14.08.2020  13:34   

Под Харьковом мужчина упал в 18-метровый колодец (ФОТО)

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в колодец.


// ГСЧС

14 августа в 08:44 спасателям поступило сообщение, что в поселке Коротич, на ул.Пушкина, мужчина упал в колодец глубиной 18 метров.

На помощь было направлено отделение спасателей 48-й пожарно-спасательной части из Люботина.

С помощью спасательной веревки мужчину спасли.

Пострадавшим оказался местный житель, 1962 года рождения. Его госпитализировали в харьковскую больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб левого бедра.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, упад в колодец, харьков
 
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