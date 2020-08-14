Под Харьковом мужчина упал в 18-метровый колодец (ФОТО)

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в колодец.
14 августа в 08:44 спасателям поступило сообщение, что в поселке Коротич, на ул.Пушкина, мужчина упал в колодец глубиной 18 метров.
На помощь было направлено отделение спасателей 48-й пожарно-спасательной части из Люботина.
С помощью спасательной веревки мужчину спасли.
Пострадавшим оказался местный житель, 1962 года рождения. Его госпитализировали в харьковскую больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб левого бедра.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажность:
давление:
ветер: