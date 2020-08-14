На Ботсаду сбили пешехода: подробности от полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Шевченковском районе Харькова
13 августа около 21:50 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Науки и улицы Минской автомобиль сбил женщину.
На месте ДТП полицейские установили, что автомобиль «Opel» под управлением 21-летнего мужчины на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть.
Потерпевшая с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Следователи выясняют все обстоятельства и причину ДТП.
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