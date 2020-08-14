В пригороде Харькова шерифы задержали криминальный дуэт (ФОТО)

В Харьковской области полицейские офицеры общины, которые по реформе заменили участковых, разоблачили двух авто-воров.
30 и 23-летние летние жители села Ивашки Золочевского района открыли автомобиль, который находился возле двора дома в поселке Одноробовка, и похитили из него аккумулятор.
происшествии в полицию сообщил 13 августа владелец транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности злоумышленников и место сбыта аккумулятору. Имущество изъято и возвращено потерпевшему.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком от 3 до 6 лет.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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