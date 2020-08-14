Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова шерифы задержали криминальный дуэт (ФОТО)
14.08.2020  11:11   

В пригороде Харькова шерифы задержали криминальный дуэт (ФОТО)

В Харьковской области полицейские офицеры общины, которые по реформе заменили участковых, разоблачили двух авто-воров.


://hk.npu.gov.ua

30 и 23-летние летние жители села Ивашки Золочевского района открыли автомобиль, который находился возле двора дома в поселке Одноробовка, и похитили из него аккумулятор.

 происшествии в полицию сообщил 13 августа владелец транспортного средства. В тот же день полицейские установили личности злоумышленников и место сбыта аккумулятору. Имущество изъято и возвращено потерпевшему.  

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком от 3 до 6 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, задержание, харьков, авто, вор
 
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