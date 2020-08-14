Внимание, розыск: мать с ребенком вышли из электрички и пропали (ФОТО)

Полиция Харьковщины устанавливает местонахождение жительницы Изюма и малолетнего ребенка
Изюмским ОП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение четырехлетней Екатерины Тимошин и ее 44-летней матери Елены Тимошин.
13 августа около 9:00 они вышли из дома в г. Изюме Харьковской области, а примерно с 17:00 перестали выходить на связь.
14 августа около 5:00 женщину и ребенка видели в пригородном электропоезде, который следовал из Изюма в Харьков. Однако в город они не доехали, вышли на одной из железнодорожных станций и пока их местонахождение неизвестно.
Приметы женщины: ростом около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые, крашеные, прическа короткая, карие глаза.
Приметы ребенка: на рост около 110-120 см, худощавого телосложения, волосы светлые, карие глаза.
Женщина одета в джинсы синего цвета, светлую кофту в цветочек.
Ребенок одет в костюм: лосины, розовые шорты и кофту, сандалии.
Женщина, возможно, находится под действием психотропных лекарств.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения женщины с ребенком или видели их, просим сообщить в Изюмский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 , 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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