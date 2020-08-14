Главная Новости Криминал и происшествия Внимание, розыск: мать с ребенком вышли из электрички и пропали (ФОТО)
14.08.2020  10:01   

Внимание, розыск: мать с ребенком вышли из электрички и пропали (ФОТО)

Полиция Харьковщины устанавливает местонахождение жительницы Изюма и малолетнего ребенка


// Facebook

Изюмским ОП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение четырехлетней Екатерины Тимошин и ее 44-летней матери Елены Тимошин.

13 августа около 9:00 они вышли из дома в г. Изюме Харьковской области, а примерно с 17:00 перестали выходить на связь.

14 августа около 5:00 женщину и ребенка видели в пригородном электропоезде, который следовал из Изюма в Харьков. Однако в город они не доехали, вышли на одной из железнодорожных станций и пока их местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: ростом около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые, крашеные, прическа короткая, карие глаза.

Приметы ребенка: на рост около 110-120 см, худощавого телосложения, волосы светлые, карие глаза.

Женщина одета в джинсы синего цвета, светлую кофту в цветочек.

Ребенок одет в костюм: лосины, розовые шорты и кофту, сандалии.

Женщина, возможно, находится под действием психотропных лекарств.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения женщины с ребенком или видели их, просим сообщить в Изюмский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 , 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.08 Криминал и происшествия Полиция нашла пропавшего подростка на карьере (ФОТО) 06.08 Криминал и происшествия Полиция разыскала пропавшего в Харькове парня за гаражами 06.08 Криминал и происшествия Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 