Главная Новости Криминал и происшествия Подкатил на BMW и обокрал Газель: залетный вор с Юга пойман копами (ФОТО)
13.08.2020  19:46   

Подкатил на BMW и обокрал Газель: залетный вор с Юга пойман копами (ФОТО)

Полицейские разоблачили преступника-иностранца.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении на улице Раевского поступила в Киевский отдел полиции 12 августа 2020 года около 12:00.
 
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. 
 
На месте полицейские установили, что потерпевший вышел из машины Газель и стал ее разгружать. 
 
В это время подъехал легковой автомобиль BMW, из которого выскочил мужчина и украл барсетку из Газели.
 
Злоумышленником оказался 34-летний гражданин Грузии.
 
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  162 (нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, иностранец
 
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