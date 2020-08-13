13.08.2020 19:46
Подкатил на BMW и обокрал Газель: залетный вор с Юга пойман копами (ФОТО)
Полицейские разоблачили преступника-иностранца.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении на улице Раевского поступила в Киевский отдел полиции 12 августа 2020 года около 12:00.
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.
На месте полицейские установили, что потерпевший вышел из машины Газель и стал ее разгружать.
В это время подъехал легковой автомобиль BMW, из которого выскочил мужчина и украл барсетку из Газели.
Злоумышленником оказался 34-летний гражданин Грузии.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица) уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.