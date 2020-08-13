13.08.2020 19:46

Подкатил на BMW и обокрал Газель: залетный вор с Юга пойман копами (ФОТО)

Полицейские разоблачили преступника-иностранца.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении на улице Раевского поступила в Киевский отдел полиции 12 августа 2020 года около 12:00.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

На месте полицейские установили, что потерпевший вышел из машины Газель и стал ее разгружать.

В это время подъехал легковой автомобиль BMW, из которого выскочил мужчина и украл барсетку из Газели.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин Грузии.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.