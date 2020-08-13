На Харьковщине случайно нашли тело женщины, которая числилась в розыске

53-летнюю Надежду Левашову, которая два месяца числилась без вести пропавшей, случайно обнаружили в посадке, но уже мертвой.
Сначала родственники пытались найти ее своими силами. Говорили: Надя страдает психическим заболеванием и раньше уходила из дома, но ее всегда быстро находили. В этот раз женщина ушла далеко и бродила по окрестным селам. Ее видели то в одном месте, то в другом, но близким не удавалось ее догнать.
Тем временем, родные сбились с ног и в какой-то момент к поискам подключили волонтеров, но это не дало результата.
На днях тело Надежды Левашовой случайно обнаружили в посадке под поселком Гинеевка (Змиевской район). Об этом «ГородХ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, искать пропавшую в том месте никто не подумал бы – настолько глухое место.
"В тот день открыли сезон охоты, человек позвонил и сообщил, что в ложбинке нашли труп женщины. Позже родня опознала в нем Надежду. На первый взгляд, умерла ненасильственной смертью, делать окончательные выводы будем по результатов экспертиз", - отметил правоохранитель.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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