13.08.2020 16:52

На Харьковщине случайно нашли тело женщины, которая числилась в розыске

53-летнюю Надежду Левашову, которая два месяца числилась без вести пропавшей, случайно обнаружили в посадке, но уже мертвой.



://gx.net.ua

Сначала родственники пытались найти ее своими силами. Говорили: Надя страдает психическим заболеванием и раньше уходила из дома, но ее всегда быстро находили. В этот раз женщина ушла далеко и бродила по окрестным селам. Ее видели то в одном месте, то в другом, но близким не удавалось ее догнать.

Очевидцы утверждали, что Надежда выглядела изможденной, но адекватной. Тем, кто пытался оказать помощь, женщина говорила, что позвонила дочери и за ней вот-вот приедут.

Тем временем, родные сбились с ног и в какой-то момент к поискам подключили волонтеров, но это не дало результата.

На днях тело Надежды Левашовой случайно обнаружили в посадке под поселком Гинеевка (Змиевской район). Об этом «ГородХ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, искать пропавшую в том месте никто не подумал бы – настолько глухое место.

"В тот день открыли сезон охоты, человек позвонил и сообщил, что в ложбинке нашли труп женщины. Позже родня опознала в нем Надежду. На первый взгляд, умерла ненасильственной смертью, делать окончательные выводы будем по результатов экспертиз", - отметил правоохранитель.