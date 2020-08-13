Главная Новости Криминал и происшествия Кассиру ломбарда, которая присвоила почти 75 тысяч грн, сообщили о подозрении
13.08.2020  15:30   

Кассиру ломбарда, которая присвоила почти 75 тысяч грн, сообщили о подозрении

Злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы.


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Досудебным расследованием установлено, что кассир-эксперт одного из ломбардов Харькова, начиная с февраля 2020 года, составляла договора о предоставлении финансового кредита от имени клиентов о якобы передаче металлических изделий под видом изделий из драгоценных металлов. Имея доступ к денежным средствам, которые находились в кассе ломбарда, женщина завладела почти 75 тыс. грн.

Под процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 2 женщине сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, и составлением должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные другие случаи преступной деятельности подозреваемой.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение
 
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