Кассиру ломбарда, которая присвоила почти 75 тысяч грн, сообщили о подозрении

Злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы.
Досудебным расследованием установлено, что кассир-эксперт одного из ломбардов Харькова, начиная с февраля 2020 года, составляла договора о предоставлении финансового кредита от имени клиентов о якобы передаче металлических изделий под видом изделий из драгоценных металлов. Имея доступ к денежным средствам, которые находились в кассе ломбарда, женщина завладела почти 75 тыс. грн.
Под процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 2 женщине сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, и составлением должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас досудебное расследование продолжается, в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные другие случаи преступной деятельности подозреваемой.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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