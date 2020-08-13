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13.08.2020  13:34   

ДТП с переворотом на Залютино: полиция ищет свидетелей

Очевидцев просят обратиться к следователю, ведущему дело.


// hk.npu.gov.ua

10 августа около 19:50 по улице Золочевской, примерно в четырехстах метрах от перекрестка с улицей Счастливой, автомобиль FORD Fiesta съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель транспортного средства, 20-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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