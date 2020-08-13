В Харькове пограничники разоблачили преступную схему «логистических центров» (ВИДЕО, ФОТО)

Из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен.
Правоохранители разоблачили преступные схемы незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу.
Злоумышленники, используя преступную схему, ввозили в Украину из стран Западной Европы и Турции товарно-материальные ценности с уклонением от уплаты налога. В дальнейшем грузы переправлялись через украинскую-российский участок границы незаконным образом, или реализовывались на рынках Харькова.
В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что злоумышленники «предоставляли дополнительные услуги», а именно осуществляли обналичивание, обмен и выводом за границу средств, полученных преступным путем.
Так, на днях правоохранителями с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен, компьютерную технику, банковскую и бухгалтерскую документацию, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств преступной деятельности.
Сейчас следственно-розыскные мероприятия продолжаются.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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