13.08.2020 13:07

В Харькове пограничники разоблачили преступную схему «логистических центров» (ВИДЕО, ФОТО)

Из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен.



// ГСПУ

Правоохранители разоблачили преступные схемы незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу.



Злоумышленники, используя преступную схему, ввозили в Украину из стран Западной Европы и Турции товарно-материальные ценности с уклонением от уплаты налога. В дальнейшем грузы переправлялись через украинскую-российский участок границы незаконным образом, или реализовывались на рынках Харькова.



В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что злоумышленники «предоставляли дополнительные услуги», а именно осуществляли обналичивание, обмен и выводом за границу средств, полученных преступным путем.



Так, на днях правоохранителями с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен, компьютерную технику, банковскую и бухгалтерскую документацию, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств преступной деятельности.



Сейчас следственно-розыскные мероприятия продолжаются.