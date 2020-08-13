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13.08.2020  13:07   

В Харькове пограничники разоблачили преступную схему «логистических центров» (ВИДЕО, ФОТО)

Из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен.


// ГСПУ

Правоохранители разоблачили преступные схемы незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через границу.

Злоумышленники, используя преступную схему, ввозили в Украину из стран Западной Европы и Турции товарно-материальные ценности с уклонением от уплаты налога. В дальнейшем грузы переправлялись через украинскую-российский участок границы незаконным образом, или реализовывались на рынках Харькова.

В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что злоумышленники «предоставляли дополнительные услуги», а именно осуществляли обналичивание, обмен и выводом за границу средств, полученных преступным путем.

Так, на днях правоохранителями с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых из незаконного оборота изъяты наличные на сумму 2 миллиона гривен, компьютерную технику, банковскую и бухгалтерскую документацию, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств преступной деятельности.

Сейчас следственно-розыскные мероприятия продолжаются.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  логистический центр, контрабанда, пограничники, харьков
 
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